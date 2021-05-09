Полиция задержала мужчина за разбойное нападение на кредитную организацию на пр. Гагарина (ФОТО, ВИДЕО)

Злоумышленником оказался 23-летний житель Чугуевского района Харьковской области. Ранее он уже совершал имущественные преступления.
Сообщение о происшествии по проспекту Гагарина поступило в полицию 4 мая около 19:00. Мужчина, угрожая ножом сотруднице, забрал 7000 гривен.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
9 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Чугуевском районе сотрудники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела полиции № 1 хруп № 1 разоблачили 23-летнего мужчину, причастного к совершению преступления. Установлено, что ранее он уже совершал имущественные преступления. Он признался в совершении разбоя.
Вещественные доказательства изъяты.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения. Согласно санкции статьи ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время в отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется его причастность к совершению аналогичных и других преступлений на территории Харьковской области и других областей Украины.
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