09.05.2021 10:34

Полиция задержала мужчина за разбойное нападение на кредитную организацию на пр. Гагарина (ФОТО, ВИДЕО)

Злоумышленником оказался 23-летний житель Чугуевского района Харьковской области. Ранее он уже совершал имущественные преступления.





Сообщение о происшествии по проспекту Гагарина поступило в полицию 4 мая около 19:00. Мужчина, угрожая ножом сотруднице, забрал 7000 гривен.



По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



9 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Чугуевском районе сотрудники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела полиции № 1 хруп № 1 разоблачили 23-летнего мужчину, причастного к совершению преступления. Установлено, что ранее он уже совершал имущественные преступления. Он признался в совершении разбоя.



Вещественные доказательства изъяты.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения. Согласно санкции статьи ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



В настоящее время в отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется его причастность к совершению аналогичных и других преступлений на территории Харьковской области и других областей Украины.