08.05.2021 20:05

В результате ДТП с внедорожниками погиб пассажир одного из авто

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе п. Борщевая Харьковского района.

По словам очевидцев, автомобиль Subaru двигался со стороны поселка Липцы в сторону Харькова, В это время автомобиль Nissan выезжал со второстепенной дороги и допустил столкновение с внедорожником Subaru.

В результате столкновения автомобиль Subaru загорелся, пассажир и водитель данного авто получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.По словам правоохраителей, 47-летний пассажир автомобиля Nissan погиб.Травмы получили 19-летний водитель и 45-летняя пассажирка авто Nissan и 41-летняя водитель Subaru. Они были доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 7 мая в с. Печенеги Чугуевского района на ул. Харьковской столкнулись автомобили Daewoo Sens" и "Mitsubishi Pajero"