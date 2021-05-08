Главная Новости Криминал и происшествия В результате ДТП с внедорожниками погиб пассажир одного из авто
08.05.2021  20:05   

В результате ДТП с внедорожниками погиб пассажир одного из авто

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе п. Борщевая Харьковского района.

По словам очевидцев, автомобиль Subaru двигался со стороны поселка Липцы в сторону Харькова, В это время автомобиль Nissan выезжал со второстепенной дороги и допустил столкновение с внедорожником Subaru.

В результате столкновения автомобиль Subaru загорелся, пассажир и водитель данного авто получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.По словам правоохраителей, 47-летний пассажир автомобиля Nissan погиб.Травмы получили 19-летний водитель и 45-летняя пассажирка авто Nissan и 41-летняя водитель Subaru. Они были доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 7 мая в с. Печенеги Чугуевского района на ул. Харьковской столкнулись автомобили Daewoo Sens" и "Mitsubishi Pajero"

Тэги:  дтп, липцы
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.05 Криминал и происшествия На Харьковщине столкнулись внедорожник и легковушка. Водителя одного из авто вырезали из салона спасатели (ФОТО) 07.05 Криминал и происшествия ДТП: Жуткая авария на мосту - фура смяла легковушку (ФОТО) 07.05 Криминал и происшествия Стоял на трассе в раскинутыми руками: под Харьковом насмерть сбили пешехода (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 