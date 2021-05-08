В Харькове на пешеходном переходе авто насмерть сбило пожилую женщину (ФОТО, ФИДЕО)

Смертельное ДТП произошла утром, 8 мая на улице Тюринской.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
По словам правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля «Dodge Journey» совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.
Отмечается, что водитель применил торможение, но избежать столкновения не удалось. Правоохранители рассказали, что наезд произошел до пешеходного перехода, обозначенного дорожной разметкой и дорожными знаками. К сожалению медики, прибывшие на место ДТП, констатировали смерть женщины. Однако на видео, которое опубликовано в телеграмм-канале ХС-Харьков, тело женщины лежит четко на пешпереходе.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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