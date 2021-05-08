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08.05.2021  14:27   

В Дробицком яру обнаружили труп мужчины (ФОТО)

Фото с телом неизвестного опубликовал Телеграмм-канал ТипичнОЕ ХТЗ.


В Дробицком яру обнаружили труп мужчины (ФОТО)

 

"Труп в Дробицком яру.  Со слов очевидцев, говорят похоже месье нарк и похоже на передоз(но это конечно не точно)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной полиции нам рассказали, что тело умершего принадлежит 36-летнему мужчине. По словам правоохранителей, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Информация внесена в Единый журнал учета  преступлений.

Тэги:  дробицкий яр, труп
 
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