08.05.2021 14:27

В Дробицком яру обнаружили труп мужчины (ФОТО)

Фото с телом неизвестного опубликовал Телеграмм-канал ТипичнОЕ ХТЗ.



В Дробицком яру обнаружили труп мужчины (ФОТО)



"Труп в Дробицком яру. Со слов очевидцев, говорят похоже месье нарк и похоже на передоз(но это конечно не точно)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной полиции нам рассказали, что тело умершего принадлежит 36-летнему мужчине. По словам правоохранителей, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Информация внесена в Единый журнал учета преступлений.