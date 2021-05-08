Вышел на свободу и не спешил возвращаться на Родину. В Харькове задержали иностранного "сидельца"

Сейчас он находится в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с целью принудительного выдворения в страну происхождения и запрета дальнейшего въезда на территорию нашего государства сроком на 3 года.
Обнаружили 51-летнего гражданина Республики Азербайджан 23 апреля сотрудники Управления миграционной полиции ГУНП в Харьковской области
Мужчина вышел на свободу с исправительного учреждения, где с августа 2019 года отбывал наказание за совершение краж. После освобождения, оснований для пребывания на территории Украины он не имел.
В отношении гражданина сотрудники ГУ ГМС Украины в Харьковской области составили протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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