Главная Новости Криминал и происшествия Вышел на свободу и не спешил возвращаться на Родину. В Харькове задержали иностранного "сидельца"
08.05.2021  11:58   

Вышел на свободу и не спешил возвращаться на Родину. В Харькове задержали иностранного "сидельца"

Сейчас он находится в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с целью принудительного выдворения в страну происхождения и запрета дальнейшего въезда на территорию нашего государства сроком на 3 года.

Обнаружили 51-летнего гражданина Республики Азербайджан 23 апреля сотрудники Управления миграционной полиции ГУНП в Харьковской области

Мужчина вышел на свободу с исправительного учреждения, где с августа 2019 года отбывал наказание за совершение краж. После освобождения, оснований для пребывания на территории Украины он не имел.

В отношении гражданина сотрудники ГУ ГМС Украины в Харьковской области составили протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  гунп, миграционная служба
 
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