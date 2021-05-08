08.05.2021 10:34

В Харьковском районе в жилом доме горела крыша (ФОТО)

Пожар в жилом доме в пгт. Рядовое Харьковского района произошел 7 мая.

По информации ГСЧС, прибывшие на место происшествия 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах установили, что горят деревянные конструкции перекрытия и крыши дома площади около 30 кв.м.

На ликвидацию пожара огнеборцам понадобился 1 час. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, 11 апреля в Мерефе также горела крыша частного дома по улице Новой, 8.