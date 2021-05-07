07.05.2021 18:13

Замученный ребенок: Халатному инспектору вынесен приговор

Октябрьский райсуд Харькова признал виновной старшую инспекторшу ювенальной превенции в служебной халатности, повлекшей смерть трехлетнего ребенка.

Суд назначил наказание инспектору в виде 3 лет лишение свободы с лишение права занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью сроком на 1 год, с освобождением от отбывания назначенных основного наказания с испытанием с испытательным сроком 1 год.

По данным следствия, 12 сентября 2017 года Центром социальных служб для семьи, детей и молодежи направлено уведомление в Новобаварский отдел полиции об угрозе жизни трехлетнего ребенка.

Мужчина с молчаливого согласия своей супруги систематически избивал собственного малолетнего сына.

Инспектор ювенальной превенции, получив сообщение о жестоком обращении с ребенком, не рассмотрела своевременно указанное уведомление и не приняла меры для изъятия мальчика из семьи и прекращения насилия в отношении него.

26 сентября 2017 года после очередных побоев со стороны отца, благодаря соседке, которая вызвали «скорую», мальчика доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

На следующий день, не приходя в сознание, ребенок умер.

Во время судебного разбирательства обвиняемая вину не признавала.

Прокуратура ходатайствовала о наказании в виде лишение свободы на срок пять лет с лишение права в течение трех лет занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью, со штрафом семьсот пятьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан и с освобождением от отбывания назначенных основного наказания с испытательным сроком три года.

После изучения полного текста приговора, отягчающий и смягчающий обстоятельств, указанных в приговоре, прокурором будет решен вопрос о о его Апелляционном обжаловании.