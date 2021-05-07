07.05.2021 16:19

Убил друга отверткой: кровавый конец пьяной ссоры

В Киевском районе Харькова копы задержали злоумышленника за убийство своего товарища.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об обнаружении тела мужчины в квартире поступила 6 мая 2021 года в 23:50 в Харьковское районное управление полиции №1.

По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа управления полиции и эксперты-криминалисты.

Полицейские установили личность погибшего.

Им оказался 43-летний гражданин.

За совершение преступления полицейские задержали его товарища - 50-летнего харьковчанина.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины поссорились.

В ходе конфликта хозяин квартиры ударил своего гостя отверткой.

В результате полученной травмы пострадавший скончался на месте.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.