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07.05.2021  16:19   

Убил друга отверткой: кровавый конец пьяной ссоры

В Киевском районе Харькова копы задержали злоумышленника за убийство своего товарища.

Как сообщает ГУ Нацполиции,  информация об обнаружении тела мужчины в квартире поступила 6 мая 2021 года в 23:50 в Харьковское районное управление полиции №1.
 
По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа управления полиции и эксперты-криминалисты.
 
Полицейские установили личность погибшего.
 
Им оказался 43-летний гражданин.
 
За совершение преступления полицейские задержали его товарища - 50-летнего харьковчанина.
 
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины поссорились.
 
В ходе конфликта хозяин квартиры ударил своего гостя отверткой.
 
В результате полученной травмы пострадавший скончался на месте.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
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