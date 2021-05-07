07.05.2021 15:51

По центру Харькова бродила без присмотра маленькая девочка (ФОТО)

Девочка гуляла одна без взрослых в Молодежном парке.





7 мая во время патрулирования территории в парке по улице Алчевских работники ювенальной превенции заметили маленькую девочку, которая гуляла сама без присмотра взрослых.



Правоохранители отвели ребенка в детский уголок местного управления полиции, пока разыскивали ее родителей.



Менее чем за час полицейские нашли мать и няню девочки. По их словам, 26-летняя мать оставила ребенка на 51-летнюю няню, которая не досмотрела за ребенком.

Правоохранители привлекли их к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Отметим, что сообщение о потерянном ребенке было опубликовано начальником сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции № 1 (судя по контактному номеру телефона) в телеграмм-канале ВЕХА и, вероятно, благодаря социальной сети родителей маленькой харьковчанки удалось оперативно найти.