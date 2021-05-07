07.05.2021 12:48

Опасный урожай собрал житель Харьковщины на своем огороде (ФОТО)

6 мая пиротехническая группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредила 169 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Большая часть, а это 163 боеприпаса, была обнаружена в селе Мироновка Беляевский отдельной территориальной громады. Их обнаружил хозяин частного домовладения по ул. Вишневой, который работал на своем огороде.

"Сначала из-под земли показался металлический ящик с 50-миллиметровыми минометримы минами. Увидев это, мужчина сразу прекратил все работы и вызвал спасателей", - говорится в сообщениии ГСЧС.

На место сразу же выехали специалисты Первомайского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, которые подтвердили, что это действительно минометные мины времен Второй мировой войны. Сотрудники ГСЧС отметили, что они до сих пор несут потенциальную угрозу. От места обнаружения снарядов до жилого дома было не более 20 метров.

Прибывшие вскоре на место пиротехники Межрегионального центра провели обследование прилегающей территории и насчитали там 163 единицы боеприпасов. Из них: 10 артснарядов диаметром 45 мм, и 153 минометные мины диаметром 50 мм.

Все найденные в течение суток боеприпасы обезврежены специалистами путем подрыва на спецплощадке.