В нерест из Печенежского водохранилища выловили центнеры рыбы (ФОТО)

Экоинспекция рассказала о результатах операции «Нерест-2021» на Печенежском водохранилище.
Так, во время выезда на водохранилище в конце апреля обнаружен гражданин, незаконно выловивший более 265 кг рыбы следующих видов: лещ, карп, толстолобик, карась серебристый, судак обыкновенный, линь, белый амур, щука.
Общая сумма убытков, причиненных государству в результате незаконного вылова рыбы, составляет более 57000 гривен.
Все водные ресурсы изъяты и переданы в зоопарк. На транспортное средство нарушителя наложен арест.
Кроме того открыто уголовное производство для дальнейшей передачи дела в суд.
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