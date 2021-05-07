Главная Новости Криминал и происшествия В нерест из Печенежского водохранилища выловили центнеры рыбы (ФОТО)
07.05.2021  12:10   

В нерест из Печенежского водохранилища выловили центнеры рыбы (ФОТО)

Экоинспекция рассказала о результатах операции «Нерест-2021» на Печенежском водохранилище.

Так, во время выезда на водохранилище в конце апреля обнаружен гражданин, незаконно выловивший более 265 кг рыбы следующих видов: лещ, карп, толстолобик, карась серебристый, судак обыкновенный, линь, белый амур, щука.

Общая сумма убытков, причиненных государству в результате незаконного вылова рыбы, составляет более 57000 гривен.

Все водные ресурсы изъяты и переданы в зоопарк. На транспортное средство нарушителя наложен арест.

Кроме того открыто уголовное производство для дальнейшей передачи дела в суд.

Источник:   Госэкоинспекция
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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