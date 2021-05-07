07.05.2021 12:10

В нерест из Печенежского водохранилища выловили центнеры рыбы (ФОТО)

Экоинспекция рассказала о результатах операции «Нерест-2021» на Печенежском водохранилище.

Так, во время выезда на водохранилище в конце апреля обнаружен гражданин, незаконно выловивший более 265 кг рыбы следующих видов: лещ, карп, толстолобик, карась серебристый, судак обыкновенный, линь, белый амур, щука.



Общая сумма убытков, причиненных государству в результате незаконного вылова рыбы, составляет более 57000 гривен.



Все водные ресурсы изъяты и переданы в зоопарк. На транспортное средство нарушителя наложен арест.



Кроме того открыто уголовное производство для дальнейшей передачи дела в суд.