Спасатели помогли медикам попасть в дом больной

Инцдент произошел в Люботине.
6 мая в 10:01 на номер «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи больной женщине, которая живет в Люботине на ул. Ветеринарной, 40.
Чтобы попасть в ее дом, необходимо было открыть входную дверь.
На помощь больному направили отделение спасателей 48-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарных стало известно, что женщина упала и не могла самостоятельно подняться с пола. С помощью специального инструмента работники ГСЧС открыли дверь дома и передали пострадавшую медикам.
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