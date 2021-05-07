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07.05.2021  11:20   

Спасатели помогли медикам попасть в дом больной

Инцдент произошел в Люботине.

6 мая в 10:01 на номер «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи больной женщине, которая живет в Люботине на ул. Ветеринарной, 40.

Чтобы попасть в ее дом, необходимо было открыть входную дверь.

На помощь больному направили отделение спасателей 48-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарных стало известно, что женщина упала и не могла самостоятельно подняться с пола. С помощью специального инструмента работники ГСЧС открыли дверь дома и передали пострадавшую медикам.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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