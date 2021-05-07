07.05.2021 11:20

Спасатели помогли медикам попасть в дом больной

Инцдент произошел в Люботине.

6 мая в 10:01 на номер «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи больной женщине, которая живет в Люботине на ул. Ветеринарной, 40.

Чтобы попасть в ее дом, необходимо было открыть входную дверь.



На помощь больному направили отделение спасателей 48-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарных стало известно, что женщина упала и не могла самостоятельно подняться с пола. С помощью специального инструмента работники ГСЧС открыли дверь дома и передали пострадавшую медикам.