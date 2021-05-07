В Песочине сгорели две фуры и два прицепа (ФОТО)

Пожарные ликвидировали возгорание в Харьковском районе.
6 мая в 22:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля "Renault Magnum", который стоял на открытой территории частного предприятия по адресу: Песочинская ОТГ, с. Подточии, ул. Коцюбинского, 40.
К месту происшествия прибыло 2 отделения 6-й и 7-й Государственных пожарно-спасательных частей и подразделение местной пожарной команды из поселка Песочин.
На тот момент пламя успело полностью охватить грузовик с тентованным прицепом, а также распространиться на кабину второго грузовика, тентованный полуприцеп и рефриджераторный полуприцеп. Кроме того, огнем были повреждены деревянные конструкции крыши неэксплуатируемого здания. Общая площадь пожара составляла около 50 кв.м.
С помощью воздушно-механической пены в 23:07 огонь удалось локализовать и в 00:29 ликвидировать. На месте происшествия работало 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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