07.05.2021 08:14

Краснокнижная рыба оказалась для браконьера золотой

10 карасей оценили в 3300 гривен.

5 мая государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение Правил рыболовства. Инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле с. Лесная Стенка, что в Купянском районе.



Задержан мужчина, который ловил рыбу двумя запрещенными лесковыми сетками. Он поймал 10 золотых карасей, занесенных в Красную книгу, общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 3300 грн.



Своими действиями гражданин нарушил ст. 63 Закона Украины «О животном мире», п. 3.15 «Правил любительского и спортивного рыболовства», ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 85 КоАП и ст. 90 КУоАП.



На нарушител составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.