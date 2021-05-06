06.05.2021 18:54

Убийца-рецидивист, зарезавший женщину, арестован (ФОТО)

Не раз судимый грабитель расправился с любовницей и сбежал в Донецкую область.

Как сообщает ГУ Нацполиции, суд арестовал мужчину, который после убийства скрывался в Донецкой области.

Подозреваемый останется под арестом в течение 60 суток без возможности внесения залога.

За совершенное преступление ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, что тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 4 мая 2021 года в доме по месту жительства.

Как выяснилось, что смертельно ранил пострадавшую ее 57-летний любовник в ходе конфликта во время употребления спиртных напитков.

Чтобы избежать наказания, он скрылся в город Славяногорск Донецкой области.

За несколько часов оперативники установили его личность и разыскали.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.