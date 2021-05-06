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06.05.2021  18:54   

Убийца-рецидивист, зарезавший женщину, арестован (ФОТО)

Не раз судимый грабитель расправился с любовницей и сбежал в Донецкую область.

Как сообщает ГУ Нацполиции, суд арестовал мужчину, который после убийства скрывался в Донецкой области.
 
Подозреваемый останется под арестом в течение 60 суток без возможности внесения залога.
 
За совершенное преступление ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
 
Напомним, что тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 4 мая  2021 года в доме по месту жительства.
 
Как выяснилось, что смертельно ранил пострадавшую ее 57-летний любовник в ходе конфликта во время употребления спиртных напитков.
 
Чтобы избежать наказания, он скрылся в город Славяногорск Донецкой области.
 
За несколько часов оперативники установили его личность и разыскали.
 
В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.
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