06.05.2021 19:07

Наркоскандал в СИЗО: Сидящий в изоляторе рецидивист обеспечивал препаратами местных арестантов (ФОТО, Обновлено)

Полиция сообщила о подозрением так называемому «смотрящему».

Как сообщает ГУ Нацполиции, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 39-летний арестованный, имея влияние в СИЗО, организовал поставку и сбыт наркотиков иждивенцам изолятора.

Как установили оперативники управления стратегического расследований в Харьковской области, находящегося в Харьковском СИЗО и имеющего авторитет среди лиц из криминальной среды мужчину назначили так называемым «смотрящим за корпусом».

39-летний арестант контролировал поддержание заключенным «воровского традиций».

Кроме этого, организовал канал поставки наркотиков, которые сбывал среди других арестованных.

Такая противоправная деятельность лишь усиливала влияние «авторитета» в учреждении и позволяла ему подстрекать других к совершению новых преступлений.

Полученные средства шли на пополнение так называемого «общака».

Как информирует Прокуратура, 29 января 2021 года в ходе осмотра камеры в личных вещах указанного мужчины обнаружены и изъяты свертки с метадоном, а также каннабис. В ходе следствия полицейские задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта и на основании отобранных доказательств сегодня, 6 мая 2021 года, следователи облуправления полиции под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры сообщили ему в подозрение по нескольким статьям уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 255-1 - установление и распространение преступного влияния в условиях СИЗО

- ч. 2 ст. 307 - незаконное хранение с целью сбыта, а также незаконные сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

За содеянное подозреваемому, в случае доказательства вины, может грозить от девяти до пятнадцати лет лишение свободы.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности так называемого «смотрящего», проводились с участием сотрудников оперативного отдела ГУ «Харьковский следственный изолятор».