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06.05.2021  17:19   

Провал залетного наркосбытчика: гастролер-закладчик пойман в Харькове (ФОТО)

Сообщено о подозрении пойманному на горячем жителю Черкасчины по факту хранения и сбыта наркотиков

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед, досудебным расследованием установлено, что 28-летний уроженец Черкасской области раскладывал свертки с наркотическими и психотропным веществами в Харькове. 
 
Всего мужчина успел разложить 24 таких свертки и 16 имел при себе во время задержания, все из которых в дальнейшем изъять правоохранителями. 
 
28 апреля 2021 года, мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщений в подозрение. 
 
Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишениесвободы на сррок от четырех до восьми лет.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, сбыт, харьков, хранение, пойман, закладчик, гастролер
 
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