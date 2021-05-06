06.05.2021 17:19

Провал залетного наркосбытчика: гастролер-закладчик пойман в Харькове (ФОТО)

Сообщено о подозрении пойманному на горячем жителю Черкасчины по факту хранения и сбыта наркотиков

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед, досудебным расследованием установлено, что 28-летний уроженец Черкасской области раскладывал свертки с наркотическими и психотропным веществами в Харькове.

Всего мужчина успел разложить 24 таких свертки и 16 имел при себе во время задержания, все из которых в дальнейшем изъять правоохранителями.

28 апреля 2021 года, мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщений в подозрение.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишениесвободы на сррок от четырех до восьми лет.