На трассе Харьков-Ахтырка на полном ходу загорелась фура (ФОТО, ВИДЕО)

Видео от очевидцев опубликовано в харьковском телеграм канале ТРУХА.
Происшествие произошло в Богодуховском районе у поселка Горького. На кадра видно, как горит кабина грузового автомобиля. Отметим, что водитель фуры успел отцепить полуприцеп от горящего автомобиля, тем самым сохранив перевозимый товар в целости.
Как сообщили в ГУ ГСЧС, 6 мая в 12:03 к ним поступило сообщение о пожаре в кабине фуры "DAF", которая загорелась во время движения. Происшествие случилось на трассе Харьков - Ахтырка, в районе села Горького Богодуховского района.
К месту происшествия немедленно выехали 2 отделения спасателей на автоцистернах. Огонь удалось ликвидировать в 12:35.
Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
Очевидцы сообщают, что в сторону Богодухова затруднено движение автотранспорта.
Напомним, 10 марта в пункте пропуска «Гоптовка» загорелась кабина грузового автомобиля «Рено». Пожар произошел вследствие неисправности газового оборудования, которое находилось в кабине грузовика.
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