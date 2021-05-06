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06.05.2021  12:07   

Спасатели 17 раз выезжали тушить траву (ФОТО)

Общая площадь пожаров составила около 22,5 га.

В течение 5 мая пожарные Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области 17 раз привлекались к тушению кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила около 22,5 га.

Подавляющее количество возгораний в природных экосистемах случается из-за легкомысленности граждан, которые не учитывают многочисленные предостережения спасателей и с потеплением начали наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя и мусора. Ветреная погода способствует быстрому распространению огня, который нередко перекидывается на поселения, объекты инфраструктуры и наносит материальный ущерб.

Так, в селе Верхний Бишкинь Первомайского района произошла самая большая по площади пожар, где горело 12 га прошлогоднего камыша и сухой травы. Огонь также перекинулся на частную хозяйственную постройку и уничтожил ее.

Спасатели напоминают, что за сжигание сухой травы и листьев законом предусмотрен штраф до 153 тыс. грн. За поджог с тяжелыми последствиями для природы может угрожать 5 лет тюрьмы.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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