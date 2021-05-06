06.05.2021 11:23

СБУ "накрыла" нелегальных перевозчиков, которые осуществляли пассажирские перевозки в ОРДЛО через РФ

СБУ заблокировала трафик подпольных пассажирских перевозок с территории ОРДЛО в Харьковскую и Днепропетровскую области и в обратном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Для перевозки пассажиров организаторы использовали «маршрут» через территорию РФ и временно неподконтрольные участка государственной границы.

Организатором оказался житель Макеевки Донецкой области. Для нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно перевозчики осуществляли до пяти рейсовых поездок.

По информации СБУ, часть денег от нелегального бизнеса дельцы платили в «бюджет» незаконных вооруженных формирований.

В ходе отработки оперативной информации правоохранители разоблачили в пункте пропуска «Гоптовка» транспортные средства участников схемы. Сейчас один из злоумышленников задержан, ему сообщено о подозрении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по блокированию схемы проводило Управление СБУ в Днепропетровской области совместно с Госпогранслужбой и под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду тяжелых наркотиков через таможенный пункт «Гоптовка»,