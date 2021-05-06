Под Харьковом задержали мужчину с тремя десятками лещей

Нарушитель нанес почти 5 тыс. грн ущерба рыбному хозяйству.
3 мая государственные инспекторы рыбоохраны выявили грубое нарушение Правил рыболовства. Инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле с. Подлиман неподалеку от базы отдыха «Голубая Волна», что в Изюмском районе.
Запрещенной лесковой сеткой мужчина выловил 29 лещей общий весом 15 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 4930 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова изъято.
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