06.05.2021 11:10

Под Харьковом задержали мужчину с тремя десятками лещей

Нарушитель нанес почти 5 тыс. грн ущерба рыбному хозяйству.

3 мая государственные инспекторы рыбоохраны выявили грубое нарушение Правил рыболовства. Инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле с. Подлиман неподалеку от базы отдыха «Голубая Волна», что в Изюмском районе.



Запрещенной лесковой сеткой мужчина выловил 29 лещей общий весом 15 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 4930 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова изъято.