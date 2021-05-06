06.05.2021 10:36

Завершено расследование авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве

Шестеро должностных лиц под подозрением.

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил и Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 вблизи г.. Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020, в результате которой погибли 26 военнослужащих.



Шестерых военнослужащих - Командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, бывшего командира воинской части А4104 и двух его заместителей, бывшего руководителя полетами на аэродроме «Чугуев» и в то время исполняющего обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба подозревают в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).



Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна с не предусмотренным Руководством по летной эксплуатации взлетом с «конвейера» и о порядке осуществления летной подготовки курсантов. Также они ненадлежащим осуществляли контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности при выполнении учебных полетов.



Эти нарушения имели системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть, на стадии осуществления полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов, а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация. Руководством полетов не было принято достаточных адекватных мер для избежания авиакатастрофы.



В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов. По результатам будет принято решение о вручении обвинительных актов подозреваемым и направления их в суд для рассмотрения по существу.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями ГБР.