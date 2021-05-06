06.05.2021 10:18

Пресечено хищение бюджетных средств на АО «Укрзалізниця»

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры. Харькова разоблачена схема хищения средств путем безосновательного начисления заработной платы и других социальных выплат должностными лицами руководящего состава предприятия АО «Укрзалізниця».

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица регионального филиала «Южная железная дорога», расположенной на территории Купянского района Харьковской области, создали схему начисления и выплаты заработной платы работникам, которых фактически не было на рабочем месте.



Подчиненным предлагали не оформлять отпуска «за свой счет», чтобы продолжалось начисления заработной платы, а деньги отдавать своим руководителям.



Отсутствие работников на рабочем месте чиновники прикрывали недостоверными внесениями рабочего времени в табеле учета, а также оформляли фиктивные больничные.



По предварительным подсчетам, схеме, которая действовала с 2017 года, государству нанесен ущерб на сумму около одного миллиона гривен.



Указанные сведения были внесены в ЕРДР по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины).



В настоящее время проведен ряд обысков в семи структурных подразделениях «Укрзалізниці», в ходе которых было обнаружено и изъято документацию учета рабочего времени, данные о начислении заработной платы и другие доказательства противоправной деятельности.



Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается круг причастных к преступлению должностных лиц и решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении.



Досудебное расследование осуществляют сотрудники отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главный отдел контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Управления СБ Украины в Харьковской области.