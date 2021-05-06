Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: в среду на одном и том же месте произошло два масштабных столкновения (ВИДЕО, ФОТО)
06.05.2021  09:37   

ДТП: в среду на одном и том же месте произошло два масштабных столкновения (ВИДЕО, ФОТО)

Аварии произошли 5 мая на Григорьевском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, около восьми часов утра на Григорьевском шоссе, 88 водитель автомобиля ВАЗ 21104, нарушив п. 12.1, 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf. В результате неконтролируемого движения «немец» столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos, а тот в свою очередь столкнулся с автомобилем BMW 118.

В результате ДТП никто не травмировался. На водителя ВАЗ 21104 патрульные составили административный протокол по ст.124 КоАП.

 

В тот же день, около шести часов вечера, на Григорьевском шоссе, 88 произошло еще одно ДТП с травмированными. Участниками столкновения стали автомобили ЗАЗ, ГАЗ 3302 и ГАЗ 33021. После ДТП медики госпитализировали водителя автомобиля ЗАЗ. Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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