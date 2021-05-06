Главная Новости Криминал и происшествия На базе отдыха под Харьковом выясняли отношения при помощи пистолета
06.05.2021  08:32   

На базе отдыха под Харьковом выясняли отношения при помощи пистолета

Две компании отдыхающих поссорились из-за громкой музыки. Во время выяснения отношений мужчина угрожал выключить музыкальную колонку пистолетом. Но ни одного выстрела не сделал.

Около десяти часов вечера 1 мая в полицию поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что неизвестный мужчина на базе отдыха в с. Подлиман грозит заявительнице травматическим пистолетом.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что на базе отдыха по соседству отдыхали две группы людей: семья из 9-месячным ребенком и несколько семей с детьми.

Около 21:30 37-летний мужчина подошел к соседнему дому и попросил выключить громкую музыку, на что компания, где находилась и заявительница, отказала. Между оппонентами возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина угрожал выключить музыкальную колонку пистолетом. При этом любой стрельбы не было. Как выяснили правоохранители, пистолет стартовый без патронов.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пистолет, полиция, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.12 Криминал и происшествия Вырвал пистолет: обошлись легким испугом - Telegram 20.07 Криминал и происшествия Разъезжал с пистолетом: копы задержали вооруженного мужчину 02.06 Криминал и происшествия Креативное поздравление с днем рождения закончилось вызовом полиции (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 