06.05.2021 08:32

На базе отдыха под Харьковом выясняли отношения при помощи пистолета

Две компании отдыхающих поссорились из-за громкой музыки. Во время выяснения отношений мужчина угрожал выключить музыкальную колонку пистолетом. Но ни одного выстрела не сделал.

Около десяти часов вечера 1 мая в полицию поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что неизвестный мужчина на базе отдыха в с. Подлиман грозит заявительнице травматическим пистолетом.



На месте происшествия сотрудники полиции установили, что на базе отдыха по соседству отдыхали две группы людей: семья из 9-месячным ребенком и несколько семей с детьми.



Около 21:30 37-летний мужчина подошел к соседнему дому и попросил выключить громкую музыку, на что компания, где находилась и заявительница, отказала. Между оппонентами возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина угрожал выключить музыкальную колонку пистолетом. При этом любой стрельбы не было. Как выяснили правоохранители, пистолет стартовый без патронов.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



Следственные действия продолжаются.