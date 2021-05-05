05.05.2021 22:36

ДТП с перевертышем: В аварии чудом не погиб ребенок (ФОТО)

О столкновении сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в пригороде - ДТП.

В Высоком водитель Renault Logan выезжал с парковки «Посада» и не пропустил Ниву в который находился ребёнок.

В результате кроссовер переврнулся, а француз скатился с трассы.

По предварительной инфоромации, обошлось без пострадавших.