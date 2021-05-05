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05.05.2021  22:36   

ДТП с перевертышем: В аварии чудом не погиб ребенок (ФОТО)

О столкновении сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в пригороде - ДТП.
 
В Высоком водитель Renault  Logan выезжал с парковки «Посада» и не пропустил Ниву в который находился ребёнок. 
 
В результате кроссовер переврнулся, а француз скатился с трассы.
 
По предварительной инфоромации, обошлось без пострадавших.
 
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, первертыш
 
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