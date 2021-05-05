05.05.2021 20:44

Ножом в грудь: пойман рецидивист-грабитель, убивший свою любовницу (ФОТО)

Копы нашли сбежавшего в другую область убийцу.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 мая 20201 года в 12:50 в полицию поступило сообщение о том, что в Киевском районе по месту жительства обнаружено тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По адрес выезжал руководство и следственно-оперативная группа Харьковского районнного управления №1. {{ 1}}

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 57-летний сожитель погибшей.

Во время употребления спиртных напитков между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватила нож и ударил потерпевшую в область грудной клетки.

От полученной травмы женщина скончалась, а преступник скрылся.

Чтобы избежать наказания, подозреваемый скрылся в город Славяногорск Донецкой области. За несколько часов оперативники установили его личность и разыскали. Сейчас его везут в Харьков для проведения следственных действий.

Как выяснилось, мужчина уже имеет судимости за нанесение телесных повреждений, кражу, грабеж.

Сведения о событии Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишение свободы.