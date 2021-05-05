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05.05.2021  20:44   

Ножом в грудь: пойман рецидивист-грабитель, убивший свою любовницу (ФОТО)

Копы нашли сбежавшего в другую область убийцу.

 
Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 мая 20201 года в 12:50 в полицию поступило сообщение о том, что в Киевском районе по месту жительства обнаружено тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. 
 
По адрес выезжал руководство и следственно-оперативная группа Харьковского районнного управления №1. {{ 1}} 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 57-летний сожитель погибшей.
 
Во время употребления спиртных напитков между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватила нож и ударил потерпевшую в область грудной клетки.
 
От полученной травмы женщина скончалась, а преступник скрылся. 
 
Чтобы избежать наказания, подозреваемый скрылся в город Славяногорск Донецкой области.
 
За несколько часов оперативники установили его личность и разыскали.
 
Сейчас его везут в Харьков для проведения следственных действий. 
 
Как выяснилось, мужчина уже имеет судимости за нанесение телесных повреждений, кражу, грабеж.
 
Сведения о событии Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишение свободы. 
 
 
 
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