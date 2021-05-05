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05.05.2021  19:50   

Двойное убийство: подозреваемый арестован на 60 суток (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове суд избрал мужчине меру пресечения за совершение жестокого убийства двух человек.

Как сообщает ГУ Нацполиции, по решению суда подозреваемый останется под арестом в течение 60 суток без права внесения залога. 
 
Тела парня и девушки с многочисленными колото-резаными ранениями были обнаружены вечером 2 мая 2021 года в квартире по месту жительства погибших. 
 
По словам начальника УУР ГУНП в Харьковской области Романа Иващенко, через несколько часов в полиции была информация о возможной причастности к преступлению знакомого погибших.
 
Злоумышленником оказался 22-летний харьковчанин.
 
Во время санкционированном обыска у него дома сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства. 
 
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.
 
Подозреваемому грозит до 15 лет лишение свободы или пожизненное заключение. 
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
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