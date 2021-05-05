05.05.2021 18:37

Приобретал, хранил и сбывал наркоту: вынесен приговор закладчику (ФОТО)

Рецидивиста приговорили к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков, установлено, что в апреле 2020 года ранее судимый 32-летний мужчина положил сверток с метадоном, предназначенный для продажи, вблизи реки в районе ул. Краснодарской.

Вместе с этим, будучи наркозависимой личностью, этот же мужчина хранил при себе Наркотическое вещество для личного употребления.

Кроме того, в тот же день указанный мужчина разложил еще 5 свертков с метадоном по ул. Алуштинская, 47, после чего отправил оператору магазина координаты расположения «закладок».

Во время судебного разбирательства обвиняемый сначала свою виновность не признавал, но после предоставления прокурором письменных доказательств и исследования их судом изменил свою позицию.

в вступу приговора в законную силу в отношении мужчины Избран мэра пресечения в виде содержания под стражей.

Приговор суда вступит в законную силу после истечение сроков на апелляционной обжалование.