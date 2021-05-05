Главная Новости Криминал и происшествия Приобретал, хранил и сбывал наркоту: вынесен приговор закладчику (ФОТО)
05.05.2021  18:37   

Приобретал, хранил и сбывал наркоту: вынесен приговор закладчику (ФОТО)

Рецидивиста приговорили к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков, установлено, что в апреле 2020 года ранее судимый 32-летний мужчина положил сверток с метадоном, предназначенный для продажи, вблизи реки в районе ул. Краснодарской.
 
Вместе с этим, будучи наркозависимой личностью, этот же мужчина хранил при себе Наркотическое вещество для личного употребления. 
 
Кроме того, в тот же день указанный мужчина разложил еще 5 свертков с метадоном по ул. Алуштинская, 47, после чего отправил оператору магазина координаты расположения «закладок». 
 
Во время судебного разбирательства обвиняемый сначала свою виновность не признавал, но после предоставления прокурором письменных доказательств и исследования их судом изменил свою позицию. 
 
в вступу приговора в законную силу в отношении мужчины Избран мэра пресечения в виде содержания под стражей. 
 
Приговор суда вступит в законную силу после истечение сроков на апелляционной обжалование.
 
Тэги:  наркотики, изготовление, харьков, хранение, сбыт, закладчик
 
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