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05.05.2021  18:07   

Внимание! Розыск очевидцев массового ДТП

Авария произошла утром 5 мая 221 года на ХТЗ.

На Телеграмм-канале Веха появилось обращение за помощью в поиске свидетелей ДТП.
 
Добрый день 
 
Сегодня 05/05 примерно в 07:45 произошло дтп на проспекте Любови Малой из 4-х машин.
 
Может есть у кого-то видео с регистратора на момент столкновения ?
 
Отпишитесь пожалуйста, буду благодарна.
 
Номер телефона Вайбер 0939406110
Тэги:  дтп, авария, харьков, розыск очевидцев, хтз
 
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