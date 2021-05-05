05.05.2021 18:07

Внимание! Розыск очевидцев массового ДТП

Авария произошла утром 5 мая 221 года на ХТЗ.

На Телеграмм-канале Веха появилось обращение за помощью в поиске свидетелей ДТП.

Добрый день

Сегодня 05/05 примерно в 07:45 произошло дтп на проспекте Любови Малой из 4-х машин.

Может есть у кого-то видео с регистратора на момент столкновения ?

Отпишитесь пожалуйста, буду благодарна.

Номер телефона Вайбер 0939406110