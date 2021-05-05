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05.05.2021  16:59   

Дважды "минер" пойман в Харькове

Пояснить причины своих действий он не смог.

Как информирует ГУ Нацполиции, 4 мая  2021 в отдел полиции № 1 хруп № 2 поступило сообщение о минировании прокуратуры в городе Полтаве.
 
Заявитель также сообщил полицейским о своем местонахождения. 
 
В происшествии полицейские сразу сообщили в территориальное подразделение полиции в Полтавской области. 
 
В ходе проведения оперативных мероприятий харьковские полицейские установили, что 46-летний мужчина в Харькове выполнял ремонтные работы и временно проживал в квартире, из которой звонил.
 
Причину своего поступка работникам полиции он объяснить не смог. 
 
Также полицией установлено, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за ложное сообщение о минировании в городе Полтаве. 
 
По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 
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