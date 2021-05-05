05.05.2021 16:59

Дважды "минер" пойман в Харькове

Пояснить причины своих действий он не смог.

Как информирует ГУ Нацполиции, 4 мая 2021 в отдел полиции № 1 хруп № 2 поступило сообщение о минировании прокуратуры в городе Полтаве.

Заявитель также сообщил полицейским о своем местонахождения.

В происшествии полицейские сразу сообщили в территориальное подразделение полиции в Полтавской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий харьковские полицейские установили, что 46-летний мужчина в Харькове выполнял ремонтные работы и временно проживал в квартире, из которой звонил.

Причину своего поступка работникам полиции он объяснить не смог.

Также полицией установлено, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за ложное сообщение о минировании в городе Полтаве.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.