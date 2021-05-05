Главная Новости Криминал и происшествия Изнасиловал и ограбил собутыльницу. Злоумышленник может присесть на 6 лет
05.05.2021  16:48   

Изнасиловал и ограбил собутыльницу. Злоумышленник может присесть на 6 лет

Злоумышленником оказался 25-летний житель города Чугуева.

О поисшествии сообщили в отделе коммуникаций областной полиции.

Они рассказали, что 4 мая в Чугуевское райуправление полиции обратилась 34-летняя жительница Чугуева.  Она сообщила что ее изнасиловал и ограбил неизвестный. По словам потерпевшей, в тот день  она познакомилась с мужчиной. Они вместе распивали спиртные напитки. Затем злоумышленник пригрозил ей физической расправой и изнасиловал. Далее насильник отобрал мобильный телефон и банковскую карточку женщины и убежал.

 

Сотрудники уголовного розыска Чугуевского районного управления полиции по указанным приметам установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 25-летнего житель Чугуева. Его потерпевшая  опознала.

 

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. За совершение преступления ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что 62-летний мужчина, ранее судимый за убийство и изнасилование, остался в доме наедине с 93-летней женщиной и начал ее избивать. Преступник нанес потерпевшей множественные удары кулаками в лицо, грудную клетку, а потом изнасиловал

Источник:   ГУНП
 Тэги:  изнасилование, ограбление
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.02 Криминал и происшествия Насильник девушки: нелюдя посадили за решетку (ФОТО) 02.02 Криминал и происшествия В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании молодой девушки 29.01 Криминал и происшествия Оплатил за проезд изнасилованием. Насильник таксистки задержан
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 