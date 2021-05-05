05.05.2021 16:48

Изнасиловал и ограбил собутыльницу. Злоумышленник может присесть на 6 лет

Злоумышленником оказался 25-летний житель города Чугуева.

О поисшествии сообщили в отделе коммуникаций областной полиции.

Они рассказали, что 4 мая в Чугуевское райуправление полиции обратилась 34-летняя жительница Чугуева. Она сообщила что ее изнасиловал и ограбил неизвестный. По словам потерпевшей, в тот день она познакомилась с мужчиной. Они вместе распивали спиртные напитки. Затем злоумышленник пригрозил ей физической расправой и изнасиловал. Далее насильник отобрал мобильный телефон и банковскую карточку женщины и убежал.

Сотрудники уголовного розыска Чугуевского районного управления полиции по указанным приметам установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 25-летнего житель Чугуева. Его потерпевшая опознала.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. За совершение преступления ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что 62-летний мужчина, ранее судимый за убийство и изнасилование, остался в доме наедине с 93-летней женщиной и начал ее избивать. Преступник нанес потерпевшей множественные удары кулаками в лицо, грудную клетку, а потом изнасиловал