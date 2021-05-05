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05.05.2021  12:57   

ДТП: легковушка с фурой перекрыли движение на Гагарина (ФОТО)

Авария произошла утром 5 мая.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Вернадского/Гагарина возле Фокстрота – лёгкий весенний чЬмок между фольцем и фурой», – прокомментировал фото аварии телеграм-канал Типичное ХТЗ.

По словам очевидцев, на месте столкновения образовалась пробка.

Тэги:  дтп, харьков
 
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