ДТП: легковушка с фурой перекрыли движение на Гагарина (ФОТО)

Авария произошла утром 5 мая.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Вернадского/Гагарина возле Фокстрота – лёгкий весенний чЬмок между фольцем и фурой», – прокомментировал фото аварии телеграм-канал Типичное ХТЗ.
По словам очевидцев, на месте столкновения образовалась пробка.
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