Подростка-ромку нашли на вторые сутки

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.
Об этом сообщили ювеналы.
Напомним, 3 мая девушка ушла из дома в поселке Зеленый Гай Лозовского района и не вернулась.
5 мая сотрудниками Лозовского РОП ГУНП в Харьковской области было установлено местонахождение разыскиваемой несовершеннолетней девушки,
Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.
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Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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