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05.05.2021  10:41   

Подростка-ромку нашли на вторые сутки

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

Об этом сообщили ювеналы.

Напомним, 3 мая девушка ушла из дома в поселке Зеленый Гай Лозовского района и не вернулась.

5 мая сотрудниками Лозовского РОП ГУНП в Харьковской области было установлено местонахождение разыскиваемой несовершеннолетней девушки,

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

Источник:   Ювенальная превенция Лозовского РОП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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