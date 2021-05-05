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05.05.2021  08:51   

Пожар на кухне навредил здоровью хозяйки (ФОТО)

В Основянском районе во время тушения пожара спасена женщина.

Сегодня около шести часов утра спасателям сообщили о пожаре в девятиэтажном жилом доме на проспекте Гагарина, 174.

К моменту приезда пожарно-спасательных отделений в кухне квартиры на первом этаже горели мебель и стиральная машина. Площадь пожара составила около 4 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели вывели на свежий воздух 58-летнюю хозяйку квартиры. Медики оказали помощь ей ​​на месте, от дальнейшей госпитализации женщина отказалась.

Пожар локализован в 6:11, ликвидирован в 6:19. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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