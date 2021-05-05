Пожар на кухне навредил здоровью хозяйки (ФОТО)

В Основянском районе во время тушения пожара спасена женщина.
Сегодня около шести часов утра спасателям сообщили о пожаре в девятиэтажном жилом доме на проспекте Гагарина, 174.
К моменту приезда пожарно-спасательных отделений в кухне квартиры на первом этаже горели мебель и стиральная машина. Площадь пожара составила около 4 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели вывели на свежий воздух 58-летнюю хозяйку квартиры. Медики оказали помощь ей на месте, от дальнейшей госпитализации женщина отказалась.
Пожар локализован в 6:11, ликвидирован в 6:19. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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