На Москалевке остановили автомобиль с фальшивыми документами

Харьковские патрульные обнаружили у водителя документы с признаками подделки.
Днем 4 мая на улице Москалевской за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Volkswagen.
Водитель предоставил инспекторам для проверки свидетельство о регистрации транспортного средства с признаками подделки. Также документ имел разногласия с имеющимися базами данных.
На место происшествия для установления детальных обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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