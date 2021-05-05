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05.05.2021  08:18   

На Москалевке остановили автомобиль с фальшивыми документами

Харьковские патрульные обнаружили у водителя документы с признаками подделки.

Днем 4 мая на улице Москалевской за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Volkswagen.

Водитель предоставил инспекторам для проверки свидетельство о регистрации транспортного средства с признаками подделки. Также документ имел разногласия с имеющимися базами данных.

На место происшествия для установления детальных обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  авто, регистрация, патрульные, харьков
 
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