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04.05.2021  20:07   

Самоубийство: Пожилой мужчина выбросился из окна (ФОТО)

О суициде сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал типичное ХТЗ, на Каркача 32 - самоубийство.

Мужчина лет 70 выпрыгнул с 4 этажа.

Подробностей пока нет.

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, суицид, самоубийство, выбросился в окно
 
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