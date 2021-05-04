Главная Новости Криминал и происшествия Пожар: Хулиганство привело к уничтожению постройки (ФОТО, ВИДЕО)
04.05.2021  14:57   

Пожар: Хулиганство привело к уничтожению постройки (ФОТО, ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Новых домах хулиганский поступок привел к ЧП.

На Танкопии 47 дебоширы подожгли кучу с мусором и сожгли чей-то сарай.

 

Тэги:  пожар, сгорел сарай, харьков, хулиганство, дебоширы
 
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