Главная Новости Криминал и происшествия Под Мерефой перевернулся грузовик со стройматериалами (ФОТО)
04.05.2021  11:23   

Под Мерефой перевернулся грузовик со стройматериалами (ФОТО)

О дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Мерефе, сообщили в социальных сетях.

Отмечается, что водитель автомобиля ЗИЛ,  груженый пеноблоком, не учел скоростной режим и загруженность транспортного средства, допустил опрокидывание грузовика.

Инцидент произошел на Т-образном перекрестке при повороте на Лозовую.

Предварительно сообщается что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, 25 февраля около на автодороге Змиев-Мерефа произошло столкновение автомобиля Toyota Prado с автомобилем «Газель» под управлением 50-летнего водителя.

Тэги:  дтп, грузовик, мерефа
 
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