Главная Новости Криминал и происшествия В районе Одесской – труп на улице
04.05.2021  10:26   

В районе Одесской – труп на улице

Умершего обнаружили утром 4 мая.

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

В Нацполиции уточнили, что умерший – местный житель 1971 года рождения.

Тело без видимых признаков насильственной смерти.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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