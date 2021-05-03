Главная Новости Криминал и происшествия Сварка уничтожила два авто, чудом не спалив соседние боксы (ФОТО, ВИДЕО)
03.05.2021  15:27   

Сварка уничтожила два авто, чудом не спалив соседние боксы (ФОТО, ВИДЕО)

Спасатели ликвидировали пожар в гараже.

Как сообщает ГУ ГСЧС, 3 мая 2021 года в 11:52 на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре в частном гараже по адресу: г.. Харьков, въезд Бутлеривський, 3. 
 
В место вызова было направлено 2 оперативные подразделения 4-й государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.
 
По прибытию стало известно, что горит гаражный бокс и 2 автомобиля, стоявшие там: "ВАЗ-2109" и "ВАЗ-2106".
 
Общая площадь пожара составила 60 м.кв. Спасатели немедленно подали пожарный ствол на тушение огня и предпринял все нужные меры, чтоб спасти соседние боксы. 
 
В 12:05 пожар локализован, в 12:47 окончательно ликвидирован. 
 
По предварительными данным предпосылкой возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ. 
 
Результат пожара на Гагарина. В гаражах сгорели 2 машины, возгорание произошло из-за ссоры.
 

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, сгорели авто, харьков, гараж, сварка
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.05 Криминал и происшествия Масштабный пожар унес жизнь мужчины (ФОТО, Обновлено) 02.05 Криминал и происшествия Чрезвычайный уровень пожарной опасности и усиленный режим 01.05 Криминал и происшествия Сильный пожар: Горит дом на Наумовской (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 