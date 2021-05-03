Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Фура откатилась от удара авто зазевавшегося водилы - момент аварии (ФОТО, ВИДЕО)
03.05.2021  01:12   

ДТП: Фура откатилась от удара авто зазевавшегося водилы - момент аварии (ФОТО, ВИДЕО)

О столкновении сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на перекрестке Салтовского шоссе и Ландау - ДТП.
 
Водила на  Renault зазевался или заснул за рулем и крепко приложился капотом к заду фуры.
 
Удар был столь силен, что капот у француза превратился в месиво, а грузовик, стоявший на светофоре, чуть не выкатился на дорогу.
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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