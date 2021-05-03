03.05.2021 01:12

ДТП: Фура откатилась от удара авто зазевавшегося водилы - момент аварии (ФОТО, ВИДЕО)

О столкновении сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на перекрестке Салтовского шоссе и Ландау - ДТП.

Водила на Renault зазевался или заснул за рулем и крепко приложился капотом к заду фуры.

Удар был столь силен, что капот у француза превратился в месиво, а грузовик, стоявший на светофоре, чуть не выкатился на дорогу.