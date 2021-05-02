Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Грузовик не вписался, зацепив внедорожник - момент аварии (ВИДЕО)
02.05.2021  19:14   

ДТП: Грузовик не вписался, зацепив внедорожник - момент аварии (ВИДЕО)

О столкновении сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Веснина - небольшое ДТП.

Грузовик слегка не рассчитал габариты.

Проезжая мимо внедорожника, проутюжил ему бок.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, грузовик, внедорожник, веснина
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.05 Криминал и происшествия ДТП: Автопоцелуй в филейную часть и суперпробка (ВИДЕО) 02.05 Криминал и происшествия ДТП: Легковушка влетела в забор (ВИДЕО) 02.05 Криминал и происшествия ДТП: Легковушки не поделили перекресток на Салтовке (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 