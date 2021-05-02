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02.05.2021  15:25   

Самоубийство: мужчина спрыгнул с 6 этажа (ВИДЕО)

О суициде сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на проспекте Гагарина, 201 мужчина спрыгнул с окна 6-го этажа.
 
Погиб на месте. 
 
По предварительной информации погибшему 38 лет.
 
Он был в пьян.
 
 
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