Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Автопоцелуй в филейную часть и суперпробка (ВИДЕО)
02.05.2021  12:45   

ДТП: Автопоцелуй в филейную часть и суперпробка (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в центре Безлюдовки - ДТП, остановившее движение.

Авто KIA догнало Infinity FX.

Масштаб пробки впечатляет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, безлюдовка, пробка
 
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