02.05.2021 12:02

Внимание! Розыск очевидцев ограбления (ФОТО)

В соцсети - обращение за помощью к харьковчанам.

На Телеграмм-канале Харьков 1654 - обращение за помощью к харьковчанам:

"5.04.2021 в 2-00 на парковке дома по улице Лопанской была разобрана Тайота Камри.

Поскольку после 3 недель расследования полицией результата нет, я прошу помощи у Вас, Харьковчане.

У всех тех, у кого могли быть камеры или машины оборудованные видеорегистратором и проезжавших по улицам Мирная, Веселая, Софиевская, Близнюковская, начало улицы Семена Кузнеца, перекрёсток улицы Клочковской и Новгородской до ТЦ «Рост» по ул. Клочковской в период времени с 03:00 часов до 6:30 часов утра смогут мне оказать огромную помощь!

Огромная просьба откликнуться и связаться по этому номеру +380663051544"