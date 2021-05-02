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02.05.2021  12:02   

Внимание! Розыск очевидцев ограбления (ФОТО)

В соцсети - обращение за помощью к харьковчанам.

На Телеграмм-канале Харьков 1654 - обращение за помощью к харьковчанам:
 
"5.04.2021 в 2-00 на парковке дома по улице Лопанской была разобрана Тайота Камри. 
 
Поскольку после 3 недель расследования полицией результата нет, я прошу помощи у Вас, Харьковчане. 
 
У всех тех, у кого могли быть камеры или машины оборудованные видеорегистратором и проезжавших по улицам Мирная, Веселая, Софиевская, Близнюковская, начало улицы Семена Кузнеца, перекрёсток улицы Клочковской и Новгородской до ТЦ «Рост» по ул. Клочковской в период времени с 03:00 часов до 6:30 часов утра смогут мне оказать огромную помощь! 
 
Огромная просьба откликнуться и связаться по этому номеру +380663051544"
 
 
 
 
 
Тэги:  розыск преступника, очевидцы, харьков, свидетели, кража, ограбление
 
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