Главная Новости Криминал и происшествия Спасен самоубийца: Дедушка чуть не выбросился из окна многоэтажки (ВИДЕО)
02.05.2021  10:56   

Спасен самоубийца: Дедушка чуть не выбросился из окна многоэтажки (ВИДЕО)

На помощь пришли соседи.

 
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, живущий на Салтовском шоссе, 240 г дедушка уже не в первый раз хотел покончить с собой, выбросившись из окна. 
 
К счастью, соседи вовремя подоспели и затянули его обратно. 
 
Тэги:  самоубийство, выпрыгнула из окна, харьков
 
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