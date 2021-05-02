02.05.2021 10:56

Спасен самоубийца: Дедушка чуть не выбросился из окна многоэтажки (ВИДЕО)

На помощь пришли соседи.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, живущий на Салтовском шоссе, 240 г дедушка уже не в первый раз хотел покончить с собой, выбросившись из окна.

К счастью, соседи вовремя подоспели и затянули его обратно.