02.05.2021 11:57

Домашний насильник избивал свою бабушку: парню сообщили о подозрении

Следователи открыли уголовное дело по факту домашнего насилия.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 24-летний парень систематически оскорблял и избивал свою 75-летнюю бабушку.

Молодой человек живет с родственницей в одной квартире в Киевском районе Харькова, злоупотребляет алкогольными напитками, постоянно оскорбляет пожилого человека нецензурной бранью, угрожает физической расправой и даже применяет силу.

С марта 2021 года в отношении обидчика работники сектора противодействия домашнему насилию ХРУП № 1 составили 4 протокола об административном правонарушении по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мужчине неоднократно выносился срочный запрещающий предписание, который он постоянно нарушал.

26 апреля следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

29 апреля молодому человеку сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ему грозит до 2 лет заключения.