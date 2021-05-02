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02.05.2021  11:57   

Домашний насильник избивал свою бабушку: парню сообщили о подозрении

Следователи открыли уголовное дело по факту домашнего насилия.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 24-летний парень систематически оскорблял и избивал свою 75-летнюю бабушку. 
 
Молодой человек живет с родственницей в одной квартире в Киевском районе Харькова, злоупотребляет алкогольными напитками, постоянно оскорбляет пожилого человека нецензурной бранью, угрожает физической расправой и даже применяет силу.
 
С марта 2021 года в отношении обидчика работники сектора противодействия домашнему насилию ХРУП № 1 составили 4 протокола об административном правонарушении по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Мужчине неоднократно выносился срочный запрещающий предписание, который он постоянно нарушал.
 
26 апреля следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.
 
29 апреля молодому человеку сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Ему грозит до 2 лет заключения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  домашнее насилие, избиение, харьков, унижение
 
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