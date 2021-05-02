02.05.2021 10:37

Обманул старушку на тысячу долларов: мошенник пойман (ФОТО)

Мужчине сообщили о подозрении.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 апреля 2021 года в 5:00 в дежурную часть отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 2 обратилась 75-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что около часа назад ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь причастна к совершению дорожно-транспортного происшествия и для ее непривлечения к уголовной ответственности нужны деньги.

Женщина отдала почти 25 тысяч гривен злоумышленнику.

В ходе розыска за совершение преступления оперативники задержали 24-летнего местного жителя. Вещественные доказательства изъяты.

Во время следствия установлено, что правонарушитель причастен к совершению еще нескольких аналогичных преступлений.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишение свободы.

Сотрудники полиции проверяют причастности мужчины и его возможных сообщников к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова и области.

Досудебное расследование продолжается.