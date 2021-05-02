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02.05.2021  10:37   

Обманул старушку на тысячу долларов: мошенник пойман (ФОТО)

Мужчине сообщили о подозрении.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 апреля 2021 года в 5:00 в дежурную часть отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 2 обратилась 75-летняя местная жительница.
 
Женщина рассказала, что около часа назад ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь причастна к совершению дорожно-транспортного происшествия и для ее непривлечения к уголовной ответственности нужны деньги.
 
Женщина отдала почти 25 тысяч гривен злоумышленнику. 
 
В ходе розыска за совершение преступления оперативники задержали 24-летнего местного жителя. Вещественные доказательства изъяты. 
 
Во время следствия установлено, что правонарушитель причастен к совершению еще нескольких аналогичных преступлений. 
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) уголовного кодекса Украины.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста.
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишение свободы. 
 
Сотрудники полиции проверяют причастности мужчины и его возможных сообщников к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова и области.
 
Досудебное расследование продолжается. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, телефонный мошенник
 
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