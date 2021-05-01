Главная Новости Криминал и происшествия Сильный пожар: Горит дом на Наумовской (ВИДЕО)
01.05.2021  13:49   

Сильный пожар: Горит дом на Наумовской (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Труха, на Киевской - пожар.
 
Здесь активно превращается в пепел гараж. 
 
Пожарные на месте.
 
 
Тэги:  пожар, гараж, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Криминал и происшествия Двое пожилых мужчин устроили пожар в пятиэтажке (ФОТО) 29.04 Криминал и происшествия На Салтовке спасатели эвакуировали 5 человек из задымленного подъезда (ФОТО, ВИДЕО) 28.04 Криминал и происшествия В Харькове при пожаре отравилась угарным газом 6-летняя девочка (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 